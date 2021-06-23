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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ve sivil bir anayasa için çalışmalar kararlılıkla sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin beklentisi ve ülkenin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir anayasayı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Mümin Altaş   | 23.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ve sivil bir anayasa için çalışmalar kararlılıkla sürüyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, toplantıda Kurul üyeleri, adalet, hukuk ve yeni anayasa konuları üzerine fikir teatisinde bulundu.

Adaletin mülkün temeli olduğu gibi bağımsız ve tarafsız yargının da adaletin temeli olduğunu ifade eden Kurul üyeleri, Türk milletinin hiçbir ayrım olmaksızın tüm fertleriyle en ileri standartlarda hukuka ve demokrasiye layık olduğunu dile getirdi.

Adalet hizmetlerinin eser ve hizmet siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Kurul üyeleri, ülkeye yeni ve sivil bir anayasa kazandırma gayretlerini, hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da attıkları her adımda hukukun üstünlüğünü, insan hak ve hürriyetlerini gözettiklerini belirtti, reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdıklarını vurguladı.

Temel kanunları yenileyerek ve adalet teşkilatının altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete taahhüt ettikleri gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırladıkları İnsan Hakları Eylem Planı'nın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etti, milletin beklentisi ve ülkenin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir anayasayı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

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