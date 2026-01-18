Dolar
Gündem

İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Selami Küçükoğlu  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.

Çamlıca Tepesi'nde kar yağışını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

