Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,303.70
BTC/USDT
95,299.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

LASİD'den yarıyıl tatilinde güvenli sürüş için uyarı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, şehirlerarası yollarda trafiğin artacağını işaret ederek "Gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve dikkate alın." dedi.

Mücahit Enes Sevinç  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
LASİD'den yarıyıl tatilinde güvenli sürüş için uyarı

İstanbul

LASİD Genel Sekreteri Kurt, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artmasını beklediklerini belirterek "Gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda trafiğin artması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış koşulları nedeniyle uzun yola daha dikkatli ve kontrollü çıkmanın önemine işaret ederek "Bir lastiğin yola temas ettiği alan, avuç içi kadar bir alan. Aracımızdayken bizi ve sevdiklerimizi yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli." uyarısında bulundu.

Uzun yola çıkacak sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini uzman gözüyle yaptırmalarını öneren Kurt, yarıyıl tatilinde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredebileceğine ve ani hava değişimlerine dikkati çekti.

Kurt, bazı bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, karlanma ve buzlanma gibi hava durumlarında kış lastiğinin güvenli trafik için önem taşıdığını vurgulayarak "Özellikle şehirlerarası yollarda, gideceğiniz il sınırları içindeki hava ve yol durumunu valilik duyurularıyla takip edin ve gerekli uyarıları dikkate alın. Karlı ve soğuk havada trafiğe çıkacak sürücülerin kış koşullarına uygun sürüş kurallarına uymaları sadece kendileri için değil, aileleri ve ortak trafikte yer alan tüm vatandaşlarımız için önemlidir.’’ dedi.

"Diş, topuk, sırt kontrolleri yapılmalı, doğru hava basılmalı"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, seyahat öncesi lastiklerin bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak güvenli sürüş için en önemli durumun, lastiklerin uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması olduğunu belirtti.

Lastiklere, araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolünün yapılması gerektiğini ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır.’’

Kurt, kış koşullarında güvenli lastiğin kış lastiği olduğunu, araçta zincir bulundurulması gerektiğini ve lastiklerin balans ayarlarının yetkili servislerde yaptırılması gerektiğini de dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti
Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

LASİD'den yarıyıl tatilinde güvenli sürüş için uyarı

LASİD'den yarıyıl tatilinde güvenli sürüş için uyarı

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor
Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor

Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor
Ana vatanı Afrika olan deve kuşları Kars'ın çetin kış koşullarına uyum sağladı

Ana vatanı Afrika olan deve kuşları Kars'ın çetin kış koşullarına uyum sağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet