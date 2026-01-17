Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu Giresun'da yapıldı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri'ndeki olağan mali genel kurulda, 2025'te 800 milyon liranın üzerinde faiz ödediklerini, bunu da kimseden saklamadıklarını söyledi.

Gültekin Yetgin  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu Giresun'da yapıldı

Giresun

Giresun'da, FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bayraktar, son 2-3 yıldır faizle ilgili bu tür sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Mesele şu arkadaşlar, '800 milyon faiz ödediği halde hala nasıl yatırım yapılıyor' diye aklınıza gelmiyor mu? Göreve başladığımızda 3 kişi fındık veriyordu. Şimdi 5 bin kişi fındık vermiş, önemli bir rakam bu, güven önemli." ifadelerini kullandı.

İstemeleri halinde çok daha fazla fındık alımı yapabileceklerini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 bin ton fındık alırım. Bizim fındık alma gibi bir sorunumuz yok. Ama nasıl alacaksın? Bu ne anlama geliyor? Aldın parayı verdin, 3 gün sonra kırdın, sattın, parayı aldın. O zaman kolay, o zaman bankaya ihtiyaç da yok. Ama aldın, aldığın ürünü Nuga (kakaolu fındık kreması) yapacaksan para sana 7 ay sonra geliyor, hatta bazen 8 ay sonra geliyor. Nihai mamule yöneliyorsan stokta fındık olacak. Fındıktan nihai mamul yapmak istiyorsan bunun bir bedeli var."

Fındık ile nihai mamul üretmenin önemini vurgulayan Bayraktar, "Bu ülke, çok ürettiği bir ürünü, dünyada tüketilmesine katkı sunacak bir nihai ürün, mamul markası olmazsa bu sıkıntıyı çeker. Benim Nuga'mı alacak, benim Nuga'mdan başka bir şey yemem diyecek ki o zaman biz kurtulduk demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, fındıktan nihai ürünle en doğru işi yaptıklarını kaydetti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurula, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı.

