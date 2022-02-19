Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,784.90
BTC/USDT
39,992.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte katılacak.

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bunlara '5 benzemez' diyorduk, şimdi 6 benzemez oldular

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti

Panama’nın Ankara Büyükelçisi Sagel AA'yı ziyaret etti

Panama’nın Ankara Büyükelçisi Sagel AA'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat'ta Filistin ve İsrail'e gidecek
Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin anaokulu ve 40 bin de ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin anaokulu ve 40 bin de ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız