Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle yad etti.
İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/sDKpz4KgxV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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