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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Enes Kaplan   | 30.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.


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