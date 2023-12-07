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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için bulunduğu Yunanistan'da, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Mehmet Tosun  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü ve çalışma yemeğinin ardından Büyükelçilik Konutu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrı ayrı Avrupa Teknoloji Konseyi Başkanı Byron Nicolaides ile Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

07.12.2023

Erdoğan, Büyükelçilik Konutu'na gelişinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elçilik ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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