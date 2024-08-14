Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AK Partili yılları Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız." dedi.
"Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz." diyen Erdoğan, "23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor." ifadesini kullandı.
23 sene önce hastane yatak sayısının 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağın bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı.
Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füzesini, roketini, uçağını, İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik.
Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı.
IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık.
Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir.
23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık; Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik, hak ve özgürlüklerde sessiz devrime imza attık.
23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez.
Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz.
Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil.
Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz."
"Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz." diyen Erdoğan, "Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.