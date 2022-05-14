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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmanın, toplumun temel direği olan aileyi korumanın herkesin en öncelikli görevi olduğunu belirtti.

Zeynep Rakipoğlu   | 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir

İstanbul

Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından "Dijital Çağda Aile" ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'na yazılı mesaj gönderdi.

Mesajında sempozyumun başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul Aile Vakfını da bu önemli sempozyumun düzenlenmesine öncülük yaptığı için kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla sempozyuma katkı verecek herkese teşekkür etti.

Tüm dünyayı tahakkümü altına alan modern hayat ve düşünce tarzının toplumun çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle karşı karşıya bıraktığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı git gide artıyor. Yaşlı bakımevleri çoğalıyor. Boşanma oranları yükselirken, evlilik oranları maalesef düşüyor. İnsan kalabalıklar içinde daha fazla yalnızlaşırken, aile ve akraba sıcaklığının yerinin dondurulamaması tüm toplumlarda ciddi travmalara yol açıyor. Çok daha vahimi, bireysel özgürlük adına insanlığın ortak diğerlerine zıt, sapkın hayat tarzlarının özendirilmesi, medya ve sosyal medya aracılığıyla çarpık ilişkilerin teşvik edilmesi, hatta dayatılmasıdır. Aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmak, toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde düzenlenen sempozyumun bu mukaddes kurumun öneminin anlaşılmasına, konumunun güçlendirilmesine anlamlı katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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