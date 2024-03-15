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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine Hakkari için kullanacak isimler belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine Hakkarili kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik." dedi.

15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine Hakkari için kullanacak isimler belirledik Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Hakkari

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de partisince düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hakkari'de) Toplum Yararına Programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz." diye konuştu.

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