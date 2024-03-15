Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine Hakkari için kullanacak isimler belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine Hakkarili kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik." dedi.
Hakkari
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de partisince düzenlenen mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hakkari'de) Toplum Yararına Programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz." diye konuştu.
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