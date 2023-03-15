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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Mehmet Tosun  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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