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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

Burcu Çalık Göçümlü, Merve Yıldızalp  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplum ile İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtti.

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