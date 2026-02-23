Dolar
Dünya

ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle bazı diplomatların Lübnan'ı terk etmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasını emrettiği bildirildi.

Yasin Yorgancı  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Ankara

Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini belirtti.

Yetkili, Lübnan'daki söz konusu personelin geçici olarak ülkeden ayrılacağını kaydetti.

İsmini vermek istemeyen başka bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta sonu İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretleri erteleyebileceğini ifade etti.

ABD ve İran arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İletişim Başkanlığı "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli düzenleyecek
Altı gezegen şubat sonunda "gezegen geçidi"nde buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Erzurum'da ikinci kez zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü
