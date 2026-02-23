ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle bazı diplomatların Lübnan'ı terk etmesini istedi
ABD Dışişleri Bakanlığının, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasını emrettiği bildirildi.
Ankara
Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini belirtti.
Yetkili, Lübnan'daki söz konusu personelin geçici olarak ülkeden ayrılacağını kaydetti.
İsmini vermek istemeyen başka bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta sonu İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretleri erteleyebileceğini ifade etti.
ABD ve İran arasındaki müzakereler
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.
Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.
Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.