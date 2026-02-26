Dolar
43.88
Euro
51.83
Altın
5,186.78
ETH/USDT
2,020.50
BTC/USDT
67,608.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği şiddetli saldırılarda biri 17 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İstanbul

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda çeşitli noktaları hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne savaş uçakları ile bir dizi şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.

Baalbek'in çeşitli noktalarını hedef alan İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Baalbek'in batısındaki Beyt Meşik çiftlikleri bölgesinde 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Muhsin el-Halef olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığını iddia etti

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da Rıdvan Gücü'ne ait askeri kampların hedef alındığını ve bu kamplarda büyük miktarda silah ve füze bulunduğunu öne sürdü.

Waweya, Hizbullah'ın söz konusu kampları silahlı eğitim ve tatbikat için kullandığını savundu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu ihlallerini sürdürüyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor

Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor
İsrail'in lisanslarını iptal ettiği Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının 57 çalışanı bölgeden ayrıldı

İsrail'in lisanslarını iptal ettiği Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının 57 çalışanı bölgeden ayrıldı
Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor

Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet