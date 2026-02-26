İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Gazze/Ramallah
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yer alan bir parkta toplanmış sivilleri hedef aldı.
Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yine İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.
Ordu açıklamasında söz konusu kişinin silahlı olduğu ve birliklerine doğru geldiği öne sürüldü.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını darbederek yaraladı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir eve baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de El Halil kenti yakınında Filistinli bir kadını darbederek yaralandı.
Filistinli aktivist Usame Mehamira yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerden oluşan bir grubun Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta'da bulunan Hirbet et-Tibyan köyü sakinlerine saldırdığını söyledi.
Mehamira, gaspçı İsraillilerin bölge sakinlerine saldırması sonucu Filistinli bir kadının aldığı darbeler sonucu yaralandığını, İsraillilerin Filistinlilerin tarlaları ve evlerinin çevresinde hayvanlarını otlattığını aktardı.
İsrail ordusunun bölgeye baskın düzenlediğini söyleyen Mehamira, Ebu Ubeyd ailesinden bir Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsrailllerin, hayatı yaşanmaz kılmak ve bölgedeki Filistinlileri yerinden etmek için neredeyse her gün düzenlediği saldırıların sayısında artış olduğunu aktarıyor.
Filistin Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneyindeki Duma beldesi yakınlarında bulunan Hirbet el-Meracim köyüne baskın düzenlediği ve Filistinlilerin tarım arazilerine girdiği belirtildi.
Bu durumun Filistinlilere karşı doğrudan bir kışkırtma eylemi olduğu kaydedilen açıklamada, gaspçı İsraillilerin Filistinlilerin toprakları ve mülklerine karşı işledikleri ihlallerin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, saldırgan İsraillilerin benzer saldırıları sürekli gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.
İsrail Nablus'ta bir eve baskın düzenledi
İsrail ordusu da Nablus kentine düzenlediği baskında bir Filistinlinin evine zorla girdi.
Edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu kente düzenlediği baskında Hıllet el-Amud Mahallesine konuşlandı.
Bölgeyi kapatan İsrail askerleri kuşattığı bir eve baskın düzenledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun baskınlarını ve saldırılarını ramazan ayında da artırdığını belirtiyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.
İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.
İsrail, 2026'nın başından beri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 312 yapıyı yıktı
İsrail ordusunun 2026'nın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 312 ev ile tarım tesisini yıktığı bildirildi.
Kudüs Hukuk Yardımı ve İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırı ve ihlallerin özellikle 2026'da arttığı kaydedildi.
Açıklamada, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi"nde Filistinlilerin evleri ve yapılarına yönelik yıkımlar ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının endişe verici boyutlara ulaştığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine atıfta bulunulan açıklamada, 1 Ocak–18 Şubat döneminde Batı Şeria'da Filistinlilere ait 312 ev ile tarım tesisinin yıkıldığı, bu durumun yaklaşık 21 bin kişiyi etkilediği kaydedildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında da ciddi artış yaşandığı, İsrailli saldırganların 16-23 Şubat tarihlerinde 60 Filistinli topluluğu hedef alan 86 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda 186 Filistinli yerinden edildi, bazıları gerçek mermiyle olmak üzere 64 kişi yaralandı. 39 araç kundaklandı ve 800 zeytin ağacı söküldü." ifadeleri kullanıldı.
Bu durumun "son derece endişe verici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Evler, tesisler ve altyapı hedef alınmakta, Filistinlilerin inşaat faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getirilirken, yasa dışı yerleşimlere ise imkanlar sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere fiziksel saldırılarda bulunduğu, mülklerini hedef aldığı ve çiftçilerin topraklarına erişimini engellediği vurgulanırken, İsrail makamlarının ise sivilleri korumada başarısız olduğu ifade edildi.
Bu durumun, "C Bölgesi"nde neredeyse her hafta zorla yerinden edilmeler ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesine yol açtığı kaydedildi.
Uluslararası topluma ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne taraf devletlere seslenilen açıklamada, İsrail’e baskı yapılarak yıkımların ve yerinden edilmelerin durdurulması, Filistinlilerin korunmasının sağlanması çağrısı yapıldı.
Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.
Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1117 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.