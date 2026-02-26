Dolar
43.88
Euro
51.80
Altın
5,177.79
ETH/USDT
1,988.00
BTC/USDT
66,814.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da “ASKON Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda “Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuşuyor. Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'ne şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Muhammed Emin Canik  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İstanbul

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın doğusunda alçak uçuş gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne bir dizi şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği
Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor

Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor
İsrail'in lisanslarını iptal ettiği Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının 57 çalışanı bölgeden ayrıldı

İsrail'in lisanslarını iptal ettiği Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının 57 çalışanı bölgeden ayrıldı
Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor

Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet