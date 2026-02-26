Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'de halen devam eden rüzgarın, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.