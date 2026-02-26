Dolar
43.88
Euro
51.92
Altın
5,168.20
ETH/USDT
2,067.50
BTC/USDT
68,069.00
BIST 100
13,859.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor

Alman donanmasının İsrail ve Alman şirketlerinin ortak yapımı olan tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i (Mavi Balina) teslim aldığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor

Berlin

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.

Almanya’nın "Kurs Marine 2035+" vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.

Sadece bir araç değil, aynı zamanda insanlı platformların sensör kapasitesini kilometrelerce öteye taşıyan bir kuvvet çarpanı olarak tasarlanan insansız denizaltı, otonom yapısıyla uzun süre kesintisiz görev yapabiliyor.

BlueWhale, operasyonel yetkinliğini kanıtlamak için dünyanın en karmaşık deniz sahalarından biri olan Baltık Denizi’nde zorlu bir test sürecinden geçti.

TKMS'nin iştiraki Atlas Elektronik tarafından geliştirilen gelişmiş sonar sistemleriyle donatılan araç; su altı ve su üstü hedeflerin tespiti, akustik veri toplama ve deniz tabanındaki mayınların konumlandırılması gibi kritik görevleri tek başına üstlenebiliyor.

Söz konusu otonom denizaltının jeopolitik risklerin arttığı bir zamanda Almanya’nın deniz sınırlarını ve kritik altyapılarını koruma kabiliyetini artırması bekleniyor..

Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı

Öte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.

Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3,1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6,7 milyar dolara ulaştı. İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu vurgulamıştı.

ABD desteğiyle geliştirilen ve İsrail savunma sanayisinin amiral gemisi olarak nitelendirilen bu sistem, Almanya’nın Avrupa genelindeki füze savunma mimarisinde merkezi bir rol oynuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten YouTube'un Gazze kısıtlamalarına ayrımcılık cezası
"Türkiye Bursları"na bu yıl 200 bine yakın rekor sayıda başvuru yapıldı
Ankara'da "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Rolü" Paneli düzenlendi
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, Türk medyasının Suriye'de üstlendiği olumlu rolü vurguladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya’da film sektörü temsilcileri, Berlinale Direktörü Tuttle'a açık mektupla destek verdi

Almanya’da film sektörü temsilcileri, Berlinale Direktörü Tuttle'a açık mektupla destek verdi

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor

İsrail'in lisanslarını iptal ettiği Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının 57 çalışanı bölgeden ayrıldı

İsrail'in lisanslarını iptal ettiği Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının 57 çalışanı bölgeden ayrıldı
Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor

Almanya'nın savunmasında "İsrail" ağırlığı artıyor
Gazzeli anne, "İsrail'de satılığa çıkarılan" 1,5 yıldır kayıp oğlunun bulunmasını istiyor

Gazzeli anne, "İsrail'de satılığa çıkarılan" 1,5 yıldır kayıp oğlunun bulunmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet