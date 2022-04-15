Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
"Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES Uygulaması'na yönelik "Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir." açıklamasında bulundu.
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