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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin, bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gelecek dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin, bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

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