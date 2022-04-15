Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,034.20
BTC/USDT
40,413.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fatih Merkez Kütüphanesi'nde, gençlerle bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Kaan Bozdoğan   | 15.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz

Ukrayna’da gözaltındaki muhalefet liderinin eşi: Erdoğan gibi güçlü bir devlet başkanı Zelenskiy’i etkileyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı
Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli bugün açılacak

Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli bugün açılacak