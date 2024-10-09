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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti

Mehmet Tosun  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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