Dolar
38.32
Euro
43.68
Altın
3,325.36
ETH/USDT
1,772.40
BTC/USDT
93,312.00
BIST 100
9,478.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Batıkent'ten yayındayız. Başkentte sağanak etkili oluyor. Ankara-Eskişehir yolundan yayındayız.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u yarın İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. Yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle ülkemize ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u yarın İstanbul'da kabul edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuk Başbakan arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi
Osmaniye'de öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri Gazze'deki çocuklara gönderdi
Deprem bölgelerine "afet parkları" kurulması önerisi
İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen evlerde oturanlar geceyi güvenle geçirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek

Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanı'mız, çocuklar için mücadele verdi, vermeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanı'mız, çocuklar için mücadele verdi, vermeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet