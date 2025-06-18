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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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