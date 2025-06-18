Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 18, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir.