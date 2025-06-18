TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un makamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul ettiği bildirildi.
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