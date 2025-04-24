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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve heyetini kabul etti

Oğuzhan Sarı  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve heyetini kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabul, Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşti.

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