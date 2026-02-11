Dolar
43.64
Euro
51.87
Altın
5,076.46
ETH/USDT
1,999.50
BTC/USDT
68,257.00
BIST 100
13,835.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş ile telefonda görüştü
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet