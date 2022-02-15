Dolar
13.61
Euro
15.47
Altın
1,855.52
ETH/USDT
3,105.90
BTC/USDT
43,939.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 15.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık." ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.

Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'a da ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, ziyaretine ilişkin fotoğrafları da paylaştığı mesajında, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretimiz boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı
Türkiye'de 94 bin 730 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020'de Türkiye'nin sergi alanını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KDV indirimi) Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KDV indirimi) Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız