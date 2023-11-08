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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Karabağ zaferini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Karabağ zaferini tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayrağı emojilerine de yer verdi.

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