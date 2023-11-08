Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Karabağ zaferini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2023
Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/DqwVVFj6Ex
Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayrağı emojilerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.