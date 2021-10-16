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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Sefa Mutlu   | 16.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

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