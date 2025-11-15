Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Politika

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Adıyaman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Deprem bölgesini, depremzedelerimizi yalnız bırakmadık, çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Talep ve beklentilere kulaklarımızı tıkamadık.

İki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk.

(Deprem bölgesi) 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz.

Yıl sonu deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz.

Boş işlerle, tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete, memlekete hiçbir hayrı dokunmayan sahte, sanal gündemler umurumuzda bile değil."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
