Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa yarasına merhem olmaya çalıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık." dedi.

14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir mazlum varsa yarasına merhem olmaya çalıştık Fotoğraf: İsa Terli/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 şehidimizi tekrar rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına özellikle ifade ediyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık." açıklamasında bulundu.

