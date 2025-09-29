Dolar
41.58
Euro
48.79
Altın
3,830.89
ETH/USDT
4,160.90
BTC/USDT
113,982.00
BIST 100
11,048.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur." dedi.

İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor." ifadesini kullandı.

"Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Birleşik Krallık ve Fransa) Her ne kadar gecikmiş de olsa Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir." dedi.

"Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz"

Erdoğan, "Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Ankara'da 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak
Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü
İstanbul'da trafikte bir sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı

Benzer haberler

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet