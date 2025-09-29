CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur." dedi.
İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor." ifadesini kullandı.
"Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Birleşik Krallık ve Fransa) Her ne kadar gecikmiş de olsa Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir." dedi.
"Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz"
Erdoğan, "Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur." dedi.