Gündem

Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki ikisi kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Nuğman Göktaş  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Nuğman Göktaş - AA

Ankara

Ankara'dan Kahramankazan'a seyreden Ömer Y'nin kullandığı 06 CTR 942 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkanın önünde park halinde bulunan tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi itfaiye ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Sürücü Ömer Y. (29) ve yolculardan Sedat D'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kardeşi Kadir Y. (31) ise kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Kemal E, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Baran E. (16) Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

