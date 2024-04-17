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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan, asgari ücrete ara zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." dedi.

Duygu Yener  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan, asgari ücrete ara zam açıklaması

TBMM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, "İŞKUR aracılığı ile toplumsal bütünleşme sürecinde eski hükümlülere ve engellilere desteklerimizi sürdürüyoruz. Bazen hibe desteği niteliğinde de olabiliyor. Temel amacımız, eski hükümlülerin toplumla kaynaşmalarına destek vermek, çalışma hayatına katılmalarını, daha mutlu ve üretken bireyler olmalarını desteklemek. Hem engellilerimize hem de eski hükümlülerimize desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu konuda çalışmalar var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Işıkhan, yakın zamanda basın mensuplarını da davet edip bu konuda bir lansman gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız." sözlerini sarf etti.

Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.

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