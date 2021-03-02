Euro
8.79
Dolar
7.29
BIST 100
1,527.45
Altın
1,724.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi

Açıklanan kararların, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Destici, salgınla mücadelede başarı sağlayan illerin yöneticilerini ve vatandaşları tebrik etti.

Mehmet Tosun   | 02.03.2021
BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni döneme ilişkin kararların alındığını hatırlattı.

Açıklanan kararların, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Destici, salgınla mücadelede başarı sağlayan illerin yöneticilerini ve vatandaşları tebrik etti.

Esnafın dükkanlarının, iş yerlerinin açılmasının, hafta sonu kısıtlamalarının ve alt-üst yaş gruplarına yönelik uygulamaların kaldırılmasının ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi gibi kararların, vatandaşları "maske, mesafe, hijyen" ve diğer kurallara uyma konusunda rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine teşekkürlerini dile getirdi.

Destici, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi
Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi

Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi

BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı

Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı
Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşıları, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla düşürüyor

Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşıları, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla düşürüyor