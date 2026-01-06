Dolar
Politika

Bakan Yumaklı, tarım sigortalarında yeni döneme girildiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TARSİM tarafından teminat altına alınacak ürünlerin kapsamının genişletildiğini bildirerek, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Bakan Yumaklı, tarım sigortalarında yeni döneme girildiğini bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınacak ürünlerin kapsamının genişletildiğini bildirerek, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarım sigortalarında yeni dönemin başladığını bildirdi.

Kararda yer alan yeni unsurlara dikkati çeken Yumaklı, "Meyve ve sebzelerde don riskine karşı kapsamı genişletiyoruz. Hububat ve bakliyatta Köy Bazlı Verim Sigortası'nı sertifikalı tohumlukları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, parsel bazlı pilot uygulamayı Tekirdağ'da başlatacaklarını aktardı.

Don teminatı ve Temel Sigorta Paketi için devlet prim desteğini yüzde 70'e çıkardıklarını belirten Yumaklı, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, yeni düzenlemeyle, altıntop, limon, mandalina ve portakalda güneş yanıklığı zararı riski teminat kapsamına alındı. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu, teminat başlangıç dönemi gözetilmeden kapsama dahil edildi. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu zararı prim desteği de yüzde 70 olarak uygulanacak.

