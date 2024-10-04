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Politika

Bakan Fidan, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da görüştü

Büşranur Koca  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Bakan Fidan, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile başkentte bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

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