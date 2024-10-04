Bakan Fidan, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile başkentte bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara’da bir araya geldi. pic.twitter.com/3YV0zXVnYL— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 4, 2024