Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Tahran'da kabul edildi.

Can Efesoy  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüştü.

