Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Tahran'da kabul edildi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
Fidan, ziyaret kapsamında, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.