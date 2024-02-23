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Politika

Bakan Fidan, Brezilya'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Pandor ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Bakan Fidan, Brezilya'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Pandor ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvuruyu, Türkiye'nin desteklediğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Öte yandan ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret, eğitim ve terörle mücadele konuları da görüşüldü.

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile de bir araya gelmişti.

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