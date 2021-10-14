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Politika

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ferdi Türkten   | 14.10.2021
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Armitage, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Armitage'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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