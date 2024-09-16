AK Parti'li Sırakaya: Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangınla ilgili tüm detayları yakinen takip ediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili tüm detayları yakinen takip ettiklerini bildirdi.
Ankara
Sırakaya, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eberswalde şehrinde henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
- Almanya'da çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama
Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden baba Eyüp Çoban ile telefonda görüştüğünü belirten Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.
Yurt dışı Türk toplumunun ve Türk milletin hafızasında, yüreğinde acısı halen taze olan ırkçı, İslam düşmanı, terörist eylemleri hatırlatan hadiselere karşı büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerini emanet ettiğimiz Alman hükümeti ve güvenlik bürokrasinin bu elim olayın sebebini ve tüm ayrıntılarını en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşmasını çok önemli buluyor, iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangınla ilgili tüm detayları yakinen takip ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.