Eğitim, Savunma sanayisi

TUSAŞ Erasmus projesiyle Türk öğrenciler, Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen Erasmus plus (Erasmus+) projesi kapsamında, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uçak Bakım Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Almanya'da staj yapıyor.

Cüneyt Karadağ  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
TUSAŞ

Berlin

Almanya'nın Stade kentinde bulunan TAI Hamburg firmasında 30 Kasım'a kadar sürecek staj programında öğrenciler, iki grup halinde uygulamalı eğitim alıyor.

Program, gençlerin hem teknik hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek uluslararası mesleki deneyim kazanmalarına ve Türkiye'yi Almanya'da temsil etmelerine olanak tanıyor.

Öğrenciler, uçak bakım, kalite kontrol, üretim planlama ve mühendislik süreçlerinde uluslararası iş kültürünü yakından deneyimleme imkanına sahip oluyor.

Bu kapsamda öğrenciler, havacılık ve uzay sanayisi alanında yetkinliklerini pekiştirirken iş disiplini, ekip çalışması ve yabancı dil becerilerini de geliştiriyor.

Öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri yurt dışındaki staj programı aracılığıyla uygulamaya dökme fırsatı buluyor.

TUSAŞ yetkilileri, Erasmus+ projesiyle gençlerin havacılık ve uzay sanayisi alanında uluslararası deneyim kazanmalarının Türkiye'nin havacılık vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirterek projeye katılan öğrencilerin teknik bilgi, yabancı dil ve ekip çalışması becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

TUSAŞ tarafından desteklenen, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özellikle uçak bakım, elektronik, kompozit teknolojileri ve üretim sistemleri alanlarında eğitim veriyor.

Havacılık yapısal parçalarının üretimi ve montajı alanında faaliyet gösteren TAI Hamburg, Türk mühendisliği gücünü Avrupa'da temsil eden stratejik bir merkez konumunda bulunuyor.

