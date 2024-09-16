Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan X paylaşımında, "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Olay
Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.
Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.