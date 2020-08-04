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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesinde bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 04.08.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

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