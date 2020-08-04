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Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Halime Afra Aksoy   | 04.08.2020
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Lübnan'daki Beyrut Limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle limanda yangın çıktı ve çevredeki birçok binada hasar oluştu. ( Yasser Jawhary - Anadolu Ajansı )

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Enkaz altında insanların olduğu belirtildi

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Beyrut Valisi patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü açıklama yaptı

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi

Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. 

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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