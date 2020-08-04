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Dünya

Avrupa'dan Lübnan’a dayanışma ve destek mesajları

Avrupa Birliği ülkeleri, Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle destek ve dayanışma çağrısı yaptı.

04.08.2020
Avrupa'dan Lübnan’a dayanışma ve destek mesajları Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Berlin

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkının yanında ve yardıma hazır olduklarını belirterek, Lübnan halkına “güçlü durun” mesajı gönderdi.

Michel, "Dualarım Lübnan halkı ve Beyrut’taki trajik patlamanın kurbanlarının aileleri için. AB yardım ve destek vermeye hazırdır. Güçlü durun." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği, bugün Beyrut’u sarsan şiddetli patlamanın ardından kurbanların ailelerine, Lübnan halkına ve makamlarına tam dayanışma ve desteğini ifade etmektedir." ifadesine yer verdi.

Fransa ve İngiltere

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beyrut’ta çok fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve kentte hasar oluşmasına neden olan patlamanın ardından Lübnanlılara kardeşlik dayanışması gösteriyorum.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Lübnan’ın yanında durduğunu belirten Macron, Lübnan’a yardımlarda bulunduklarını ve bunların ulaştırılmak üzere olduğunu aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Beyrut'tan gelen fotoğraflar ve videolar şok edici. Tüm düşüncem ve duam patlamadan etkilenenlerle. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız."

Belçika'nın Beyrut Büyükelçiliği patlamada zarar gördü

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Twitter'daki mesajında, Belçika'nın Beyrut Büyükelçiliği binasının da patlamada zarar gördüğünü ve bazı çalışanların yaralandığını duyurdu.

Goffin, "Beyrut'taki patlamaların neden olduğu hasar çok büyük. Elçilik binamız hasar gördü. İki iş arkadaşımız ve aileleri kırılan camlar nedeniyle hafif yaralandı. Bölgede bulunan Belçikalılara yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin taziye mesajı paylaştı. Van der Bellen, "Düşüncelerimiz Lübnan halkı, olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun sivil koruma ve insani yardım konularından sorumlu üyesi Janez Lenarcic ise Beyrut’taki patlamanın kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Lenarcic, sosyal medyada, "AB, bu zor anlarında Beyrut halkının yanındadır. Acil Durum Koordinasyon Merkezimiz Lübnan’ın sivil koruma makamlarıyla temas halindedir.” mesajını paylaştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajını paylaşarak, Atina yönetiminin bu ülke için her türlü yardıma hazır olduğu açıklamasını yaptı.

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