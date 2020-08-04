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Dünya

İsrail, Beyrut’taki patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia etti

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Esat Fırat   | 04.08.2020
İsrail, Beyrut’taki patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia etti Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Kudüs

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

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