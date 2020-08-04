Euro
8.22
Dolar
6.91
BIST 100
1,087.16
Altın
2,016.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi   | 04.08.2020
Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki patlamada 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda Lübnan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Patlama sonucunda 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi

Benzer haberler

Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü: Her alanda insani desteğe hazırız

Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü: Her alanda insani desteğe hazırız

Beyrut'taki patlamada THY personeli hafif yaralandı

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a taziye mesajı
İsrail, Beyrut’taki patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia etti

İsrail, Beyrut’taki patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız