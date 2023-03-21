Dolar
19.03
Euro
20.51
Altın
1,963.66
ETH/USDT
1,806.00
BTC/USDT
28,067.00
BIST 100
4,958.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşılıyor Türkiye Futbol Federasyonunun ana sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv arasındaki işbirliği anlaşmalarının imza töreni, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvuru belgesinin, bugün YSK'ye teslim edileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık belgesini teslim etmek üzere, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, saat 15.00'te YSK'ye gideceğini bildirdi.

Ömer Çelik, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın da MHP Grubu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili aldıkları kararı teslim edeceklerini belirtti.

Paylaşımında, "Milletimize hayırlı olsun. Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun" açıklamasında bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına desteğini açıklayan Cumhur İttifakı üyesi tüm siyasi partilere teşekkür etti.

Çelik, paylaşımında "Milletimizin bütün fertlerine ve tüm siyasi partilerin temelini oluşturan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşıyla görüştü
4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı
Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı
Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
Fidanlar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zor günlerde tüm dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet