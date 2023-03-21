AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvuru belgesinin, bugün YSK'ye teslim edileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık belgesini teslim etmek üzere, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, saat 15.00'te YSK'ye gideceğini bildirdi.
Ömer Çelik, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın da MHP Grubu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili aldıkları kararı teslim edeceklerini belirtti.
Paylaşımında, "Milletimize hayırlı olsun. Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun" açıklamasında bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına desteğini açıklayan Cumhur İttifakı üyesi tüm siyasi partilere teşekkür etti.
Çelik, paylaşımında "Milletimizin bütün fertlerine ve tüm siyasi partilerin temelini oluşturan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.